La Fiorentina tenta lo scherzo all'Atalanta, la Gazzetta scrive: "Viola stanno osservando Cittadini"

Giorgio Cittadini, classe 2002, difensore di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Modena in serie B

La Gazzetta dello Sport ha parlato di Giorgio Cittadini, tra i giovani che Roberto Mancini ha chiamato a Coverciano per poter visione da vicino, sul giovane calciatore, anche la Fiorentina:

Giorgio Cittadini a Modena ha trovato una bella continuità e gli amanti del genere «fortezze aeree» lo stanno promuovendo a pieni voti nella risicata pattuglia dei centrali di prospettiva. A 20 anni appare destinato alla casa-madre bergamasca, visto che in Emilia è soltanto in prestito. Del resto è emerso nelle giovanili di Zingonia in coppia con il predestinato per eccellenza nel ruolo, Giorgio Scalvini, guarda caso già nel mirino dell’Inter e delle grandi potenze della Premier League.

Non è detto, però, che Cittadini torni davvero all’Atalanta. Ancor prima della chiamata del Mancio le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di importanti club italiani. Ad esempio lo sta valutando la Roma, ma la stessa Fiorentina ne sta vagliando le prospettive in vista del mercato estivo. Certo, non gli manca la concorrenza in vista della scalata azzurra, ma è già chiaramente nell’agenda dell’Under 21: quindi per lui l’appuntamento di Coverciano è soprattutto un modo per prendere confidenza in un ambiente in ogni caso stimolante. Tra gli interpreti nel ruolo ci sono altri centrali già ben rodati in massima serie come il milanista Gabbia, ma occhio anche a Federico Baschirotto, uno dei più anziani del gruppo e autentica rivelazione nel Lecce, al debutto nella massima serie.

LA FIORENTINA ASCOLTERA' LE OFFERTE PER NICO GONZALEZ

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