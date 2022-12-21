TMW, Nico Gonzalez non è incedibile per la Fiorentina, potrebbe salutare e arrivare altro esterno

La Fiorentina ascolterà le offerte che arriveranno per Nico Gonzalez, in estate il prezzo era di 40 milioni

Come riporta TMW, La Fiorentina è tra le società certamente più attente sul mercato in vista di gennaio considerato che Sofyan Amrabat è un gioiello sul quale non mancano le attenzioni. Lo stesso ragazzo, che si è a più riprese confrontato col suo entourage in Qatar e anche subito dopo il Mondiale, è chiaramente conscio di essere davanti a un treno che passa una volta nella vita, con mezza Champions interessata a lui. I Viola fanno muro ma in caso di addio potrebbero avere un vero e proprio capitale da reinvestire sul mercato, sia in mediana che sugli esterni.

A prescindere da Amrabat, la Fiorentina è attenta al mercato per un colpo sugli esterni e il nome di Jeremie Boga piace e non poco al club viola. L'esterno ha poco spazio all'Atalanta e non è certo tra gli incedibili per Gasperini. Occhio, però, anche ai movimenti Viola: perché secondo quel che filtra, la società di Commisso sarebbe pronta anche ad ascoltare eventuali proposte per Nicolas Gonzalez, tema sempre vivo anche dopo i confronti tra calciatore e società. Se in estate le richieste dei gigliati per Nico (si è parlato di 40 milioni) hanno frenato ogni interesse, adesso la cifra si è sostanzialmente abbassata e l'argentino potrebbe rappresentare l'uscita pesante della Fiorentina per permettere a Italiano di avere un altro esterno di livello.

IL CONTENTO DI GRETA BECCAGLIA

https://www.labaroviola.com/beccaglia-contenta-tifoso-mi-ha-umiliato-sputandosi-sulla-mano-prima-di-toccarmi-fatta-giustizia/196571/