Per completare il pacchetto difensivo invece i viola cercano un giovane ed il primo della lista resta Giorgio Cittadini (20) attualmente in prestito al Modena per il quale l’Atalanta chiede (circa) 8 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

