Moviola Gazzetta: “Giua se la cava, giusta la doppia ammonizione a Dodò”

Ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport: “Sono giusti i gialli a Dodò, entrambi per due falli ai danni di Zalewski. Nel finale Tahirovic chiede un rigore per un fallo di mano di Igor che non c’è (braccia attaccate al corpo). Per il resto una prova discreta per Giua: fischia molto e, oltre al rosso, tira fuori parecchi cartellini gialli tra cui quello a Smalling che non c’è (l’azione non era potenzialmente pericolosa)”.

