SportMediaset: Massolin, la rivelazione della B accende il, mercato. Fiorentina e Inter sul giocatore

I gialloblù chiedono 5 milioni di euro bonus inclusi e il prestito fino a fine stagione: anche la Fiorentina seguirebbe il centrocampista

Il nome di Yanis Massolin inizia a scaldare il mercato in prospettiva Serie A. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sport Mediaset, sul centrocampista del Modena ci sono tre squadre del massimo campionato, tra cui Inter e Fiorentina, pronte a muoversi già nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza.

La posizione del club emiliano è chiara: la valutazione del cartellino è di 5 milioni di euro, bonus compresi, ma con una condizione ritenuta fondamentale. Il Modena, infatti, vuole che il calciatore resti in prestito fino al termine della stagione, così da non privarsi di un elemento considerato centrale nel progetto tecnico.

Classe 2003, Massolin è un centrocampista moderno, capace di abbinare fisicità, dinamismo e buona qualità nella gestione del pallone. Utilizzato prevalentemente come mezzala, può agire anche in una mediana a due grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di coprire ampie porzioni di campo.

In questa stagione di Serie B si è ritagliato spazio con continuità, collezionando presenze regolari e mettendosi in evidenza per affidabilità e rendimento costante, qualità che non sono passate inosservate agli osservatori dei top club. Il suo contributo si è tradotto soprattutto in equilibrio e intensità, più che in numeri puri, ma il margine di crescita resta elevato. Inter e Fiorentina monitorano con attenzione l’evoluzione della situazione: l’idea comune sarebbe quella di bloccarlo ora, lasciandolo però maturare a Modena fino a giugno, prima del salto definitivo in Serie A.

