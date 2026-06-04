La Repubblica riporta: "Wiafe del Modena piace molto alla Fiorentina, ma la concorrenza è alta"

Il centrocampista classe 2008 dei canarini è un pezzo pregiato della B

Secondo quanto riportato dall'edizione genovese di La Repubblica, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Samuel Wiafe, promettente centrocampista classe 2008 in forza al Modena. Il giovane talento azzurro è reduce da una stagione di debutto in Serie B in cui è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, collezionando 9 presenze e un assist in 436 minuti complessivi di gioco.

Le prestazioni messe in mostra con la maglia dei canarini hanno subito attirato l'attenzione di diversi club della massima serie. Il Modena ha già fissato il prezzo del suo cartellino, valutandolo intorno ai 4 milioni di euro, cifra a cui la società emiliana vorrebbe aggiungere anche una percentuale su una futura rivendita del giocatore. La concorrenza per i viola, tuttavia, si preannuncia agguerrita: oltre al club di Commisso, anche Genoa, Cagliari, Napoli e Atalanta stanno monitorando da vicino e con grande interesse la crescita del ragazzo.