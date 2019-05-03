Modena, Luca Toni sul palco al comizio del ministro Salvini. La cronaca

Il campione del mondo a Germania 2006' Luca Toni, ex centravanti di Brescia, Palermo, Fiorentina e Bayern, due volte capocannoniere della serie A, era accanto al ministro Matteo Salvini sul palco di M...

Il campione del mondo a Germania 2006' Luca Toni, ex centravanti di Brescia, Palermo, Fiorentina e Bayern, due volte capocannoniere della serie A, era accanto al ministro Matteo Salvini sul palco di Modena dove il leader leghista stava tenendo un comizio elettorale in vista delle Elezioni Europee.

Durante il suo tour in Emilia-Romagna nelle città che il 26 maggio voteranno per le amministrative, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha tenuto un comizio a piazza Matteotti a Modena per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Stefano Prampolini. Con lui e gli altri dirigenti modenesi della Lega, è spuntato - un po' a sorpresa - anche Luca Toni.

ATTIVO SOSTENITORE — Il Campione del Mondo ed ex attaccante di Palermo, Fiorentina, Bayern, Juve e Roma aveva precedentemente mostrato una certa vicinanza con il partito presenziato da Matteo Salvini, già "benedetto" in occasione della presentazione della lista dello stesso Prampolini il 13 aprile, alla quale il due volte capocannoniere della Serie A aveva partecipato attivamente.

Fonte: Repubblica.it