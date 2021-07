TMW, Ponsi ad un passo dal Modena: trattativa avanzata con la Fiorentina

Innesto in difesa in arrivo per il Modena. Secondo Tuttomercatoweb.com sarebbe vicina l’intesa tra i Canarini e la Fiorentina per il trasferimento in Emilia del terzino sinistro Fabio Ponsi. Classe 2001, una vita in viola, dove ha giocato tutto il settore giovanile, il ventenne di Pietrasanta sarebbe vicino a passare al Modena.

