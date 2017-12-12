Toni: "Sto facendo di tutto per salvare il Modena. Italia? C'è da piangere"

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "C’è da piangere, davvero. Dal punto di vista calcistico spero che sia una tr...

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "C’è da piangere, davvero. Dal punto di vista calcistico spero che sia una tragedia. Spero solo che serva a far ripartire il nostro calcio, per far sì che la Nazionale Italiana possa disporre di calciatori top a livello mondiale".

Spende alcune parole anche per il Modena: "Il fallimento del Modena? Stiamo facendo il possibile. Sto parlando con tanti imprenditori locali e non solo, vorremmo fare qualcosa di importante per la mia città. Farò il possibile, vedremo. Non riesco a vedere Modena senza il Calcio Modena".