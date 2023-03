Nazione rivela: “Trasloco Fiorentina, l’Empoli tentenna. In pole Modena e Reggio Emilia”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha aperto la porta («Sarebbe una cosa positiva»). La sindaca Brenda Barnini, invece, è stata più dubbiosa («Valuteremo insieme alla società, tenendo conto delle esigenze della nostra città»). Empoli, insomma, tentenna di fronte alla possibilità di ospitare le partite casalinghe della Fiorentina durante i lunghi lavori di adeguamento del ’Franchi’. E allora si cercano strade diverse, probabilmente più complicate sotto il profilo logistico (leggi distanza), ma che danno comunque ampie garanzie per i tifosi, già costretti a disagi (e spese) extra. Le opzioni dunque più credibili restano due, sempre aspettando le valutazioni che farà la Fiorentina (intesa come proprietà). La prima è riconducibile al ’Braglia’ di Modena per quanto riguarda le partite di campionato. Per le eventuali sfide europee si parla con insistenza del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Quest’ultimo off limits nel fine settimana perchè già occupato da Sassuolo e Reggiana. Mentre durante la settimana sarebbe utilizzabile, come del resto ha fatto l’Atalanta quando erano in corso i lavori dello stadio di Bergamo. Modena, come detto, sarebbe l’ideale per il campionato. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT: “FIORENTINA VIA DAL FRANCHI PER DUE ANNI: LO SFRATTO COSTERÀ 24 MILIONI”