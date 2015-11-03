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Notizie Reggio Emilia Fiorentina

Franchi praticamente sold out contro il Verona, i tifosi rispondono ancora una volta presente

14 dicembre 2025 12:08

Che disfatta per la Fiorentina! Mandragora illude i viola, poi il Sassuolo la ribalta e vince 3-1

06 dicembre 2025 16:55

Nazione: “Esodo tifosi viola in vecchio stile: si punta a quota 4 mila a Reggio Emilia oggi”

06 dicembre 2025 09:32

Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, Empoli alza il muro e spinge la Fiorentina verso Modena”

24 marzo 2023 08:53

Nazione rivela: “Trasloco Fiorentina, l’Empoli tentenna. In pole Modena e Reggio Emilia”

23 marzo 2023 10:17

Fiorentina via dal Franchi, in caso di Europa le partite di Coppa si potrebbero giocare a Reggio Emilia

22 marzo 2023 13:03

Empoli, Parma, Perugia, Modena, Reggio Emilia o la scuola dei marescialli, ecco le 6 alternative

22 marzo 2023 09:22

Nazione: “Caso Franchi, opzione Castello troppi ostacoli. “Trasloco” ad Empoli, Livorno o Reggio Emilia?”

30 settembre 2022 09:09

Commisso è arrivato a Reggio Emilia, vicino alla squadra prima del Sassuolo

16 aprile 2021 20:01

La Nazione, non ci sarà esodo viola a Reggio Emilia. Negli anni passati i tifosi della Fiorentina...

06 dicembre 2018 13:28

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