Notizie Reggio Emilia Fiorentina

Franchi praticamente sold out contro il Verona, i tifosi rispondono ancora una volta presente
14 dicembre 2025 12:08
Che disfatta per la Fiorentina! Mandragora illude i viola, poi il Sassuolo la ribalta e vince 3-1
06 dicembre 2025 16:55
Nazione: “Esodo tifosi viola in vecchio stile: si punta a quota 4 mila a Reggio Emilia oggi”
06 dicembre 2025 09:32
Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, Empoli alza il muro e spinge la Fiorentina verso Modena”
24 marzo 2023 08:53
Nazione rivela: “Trasloco Fiorentina, l’Empoli tentenna. In pole Modena e Reggio Emilia”
23 marzo 2023 10:17
Fiorentina via dal Franchi, in caso di Europa le partite di Coppa si potrebbero giocare a Reggio Emilia
22 marzo 2023 13:03
Empoli, Parma, Perugia, Modena, Reggio Emilia o la scuola dei marescialli, ecco le 6 alternative
22 marzo 2023 09:22
Nazione: “Caso Franchi, opzione Castello troppi ostacoli. “Trasloco” ad Empoli, Livorno o Reggio Emilia?”
30 settembre 2022 09:09
Commisso è arrivato a Reggio Emilia, vicino alla squadra prima del Sassuolo
16 aprile 2021 20:01
La Nazione, non ci sarà esodo viola a Reggio Emilia. Negli anni passati i tifosi della Fiorentina...
06 dicembre 2018 13:28
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