Che disfatta per la Fiorentina! Mandragora illude i viola, poi il Sassuolo la ribalta e vince 3-1

Dicembre inizia nel peggiore dei modi per la Fiorentina, arriva un altro ko

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 15 affronta il Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Viola ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, previsto un esodo viola nello stadio neroverde.

PRIMO TEMPO- Al 3’ ottimo schema della Fiorentina su punizione, Mandragora pennella per Kean che calcia ma senza trovare lo specchio. Al 7’ Mandragora mette un cross dentro, Muric arriva in ritardo e colpisce sulla testa Parisi che viene travolto. Giallo per il portiere e calcio di rigore per i viola. Al 9’ glaciale dal dischetto Mandragora che calcia forte incrociando, spiazzato Muric, 1-0 Fiorentina. Al 13’ ottimo guizzo di Volpato che scappa a Parisi ed infila De Gea che non vede arrivare la conclusione deviata da Ranieri, 1-1 a Reggio Emilia. Al 16’ giallo per Thorstvedt. Al 24’ conclusione di Laurienté comoda per De Gea. Al 29’ chance per Pinamonti sul cross dentro di Volpato. Al 38’ Dodò gasa e va sul fondo per mettere dentro, Kean anticipa Gosens e calcia sul fondo. Al 44’ Muharemovic calcia dalla distanza, fa buona guardia De Gea che sventa la minaccia. Al 46’ cross dentro per Muharemovic, De Gea non esce e il bosniaco sigla di spalla il 2-1.

SECONDO TEMPO- Nella ripresa fuori Sohm, al suo posto Ndour. Al 50’ Fagioli crossa dentro per Kean che non complice bene il pallone, che finisce sul fondo. Al 53’ fuori Pinamonti e Laurienté, dentro Fadera e Cheddira. Al 57’ Volpato segna con una sassata sotto la traversa ma Pairetto annulla il gol per il fallo su Parisi. Al 58’ espulso Grosso che ha perso la testa dopo la rete del 3-1 tolta ai neroverdi. Al 59’ Cheddira colpisce il palo esterno, corner per il Sassuolo. Al 61’ triplo cambio per la Fiorentina, fuori Fagioli, Parisi e Ranieri, dentro Fortini, Viti e Piccoli. Al 65’ ripartenza Sassuolo con Koné, palo-gol e 3-1. Al 78’ fuori Walukiewicz e Volpato, dentro Pierini e Coulibaly. All’84’ dentro Kouamé, fuori Dodò. All’87’ destro in curva di Fortini. Al 93’ giallo per Ndour. Al 96' giallo per Mandragora. Dopo 6' di recupero arriva il triplice fischio di Pairetto, ancora una sconfitta per la Fiorentina.