Franchi praticamente sold out contro il Verona, i tifosi rispondono ancora una volta presente

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

I tifosi della Fiorentina ancora una volta rispondono presenti, col Verona 21mila popoleranno lo stadio Franchi.

Quella di oggi si preannuncia come una giornata da vivere con grande attenzione, per le possibili conseguenze che potrebbe portare con sé. Tra attesa e preoccupazione, i tifosi viola si avvicinano a Fiorentina-Verona con uno stato d’animo carico di tensione, pronto a trasformarsi in reazioni diverse a seconda dell’andamento della gara. Rispetto a giovedì sera, lo stadio tornerà a riempirsi anche grazie alle promozioni attuate dalla società per coinvolgere gli indecisi. Si supererà quota 21.000 spettatori e il sold out non è lontano, seppur limitato dai lavori in corso: il Franchi, per la parte attualmente agibile, sarà comunque gremito e pronto a sostenere la squadra, come riporta La Nazione.

Il clima è chiaro, nonostante la delusione di una tifoseria che si è sentita tradita a Reggio Emilia dopo il cosiddetto patto di Bergamo. In occasione della Coppa, la Fiesole ha ribadito il concetto con uno striscione eloquente: “Noi cantiamo solo per la maglia”, sintesi perfetta del momento e della sua naturale evoluzione. L’effetto sarà comunque quello di un Franchi pronto a spingere i ragazzi di Vanoli, chiamati però a fare la loro parte per determinare l’esito del pomeriggio. Il pubblico ha bisogno di essere trascinato: grinta, agonismo, contrasti vinti.

In altre parole, vuole vedere una squadra combattiva, ben diversa da quella piatta vista a Reggio Emilia, eccezion fatta per i primi dieci minuti. L’obiettivo comune è la vittoria, consapevoli che sarà il risultato finale a stabilire il clima del dopo partita. I tifosi raggiungeranno lo stadio con fiducia, ma resta la sensazione che senza i tre punti la strada verso la salvezza diventerebbe estremamente complicata, conclude il quotidiano locale.

