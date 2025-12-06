Nazione: “Esodo tifosi viola in vecchio stile: si punta a quota 4 mila a Reggio Emilia oggi”

L’esodo comincerà dalle prime ore di stamani, anche se la trasferta è logisticamente comoda e serviranno poco meno di due ore di viaggio in auto per raggiungere Reggio Emilia. E’ stato il tema trainante della settimana. La Fiorentina con la propria gente. Unica strada percorribile per uscire dalla zona retrocessione e guardare con un rinnovato ottimismo all’immediato futuro. Adesso la palla ce l’hanno in mano i ragazzi di Vanoli, perché Firenze la propria parte la farà eccome. Anzi, l’ha già fatta. Alla fine i fiorentini al ‘Mapei Stadium’ saranno davvero circa 4.000, soglia posizionata a inizio settimana e puntualmente raggiunta con un’impennata di vendite di tagliandi nel pomeriggio di ieri. Il colpo d’occhio nel settore ospiti (Tribuna Nord) sarà di quelli da brividi e lì saranno sistemati in 3.200, ma ci saranno anche diverse centinaia di tifosi presenti negli altri settori, specialmente in Tribuna Est Centrale e in quella Laterale. L’obiettivo è sempre stato quello di colorare lo stadio di viola.

Da qui l’appello della Curva Fiesole arrivato a metà settimana. Un invito a stringersi attorno alla squadra, a riempire Reggio Emilia con sciarpe e bandiere, e a farlo con l’orgoglio tipico di Firenze. Una chiamata che ha coinvolto tutte le anime del tifo: gruppi organizzati, famiglie, giovani e veterani. Insomma, intorno alla Fiorentina si è ricreato il clima giusto per caricare la squadra. Merito del faccia a faccia di Bergamo, dove giocatori e tifosi hanno stretto un impegno reciproco: nessuno getterà la spugna. Chiaro il messaggio di Edin Dzeko (nella foto) con tanto di megafono, altrettanto chiara la risposta degli ultras: voi date tutto in campo, noi saremo sempre al vostro fianco.

Si parte così, dunque, in direzione Reggio Emilia. Prima tappa – fondamentale – del nuovo campionato della Fiorentina. Intanto un mini torneo da qui alla fine del girone d’andata che si concluderà al termine del periodo natalizio (7 gennaio). Il resto si vedrà. Ma il futuro è adesso. Con la spinta della propria gente è caccia aperta alla prima vittoria in campionato. E si guarda anche oltre. Per esempio a Losanna, trasferta per la quale in poche ore sono stati polverizzati i 600 biglietti disponibili per i tifosi viola. Lo riporta La Nazione.