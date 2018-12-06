La Nazione, non ci sarà esodo viola a Reggio Emilia. Negli anni passati i tifosi della Fiorentina...

Come riporta questa mattina La Nazione, non ci sarà nessun esodo da parte dei tifosi viola per la partita di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, al Mapei Stadium dovrebbero essere...

Come riporta questa mattina La Nazione, non ci sarà nessun esodo da parte dei tifosi viola per la partita di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, al Mapei Stadium dovrebbero essere presenti circa 700 tifosi della Fiorentina. Negli anni passati la trasferta emiliano era stata oggetto di grande richiesta da parte del popolo gigliato. Quest'anno il trend si è invertito..