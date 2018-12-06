Labaro Viola

La Nazione, non ci sarà esodo viola a Reggio Emilia. Negli anni passati i tifosi della Fiorentina...

Come riporta questa mattina La Nazione, non ci sarà nessun esodo da parte dei tifosi viola per la partita di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, al Mapei Stadium dovrebbero essere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 13:28
La Nazione, non ci sarà esodo viola a Reggio Emilia. Negli anni passati i tifosi della Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Sassuolo
Tifosi Viola
Mapei Stadium
Reggio Emilia
Condividi

Come riporta questa mattina La Nazione, non ci sarà nessun esodo da parte dei tifosi viola per la partita di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, al Mapei Stadium dovrebbero essere presenti circa 700 tifosi della Fiorentina. Negli anni passati la trasferta emiliano era stata oggetto di grande richiesta da parte del popolo gigliato. Quest'anno il trend si è invertito..

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok