Fiorentina via dal Franchi, in caso di Europa le partite di Coppa si potrebbero giocare a Reggio Emilia

La Fiorentina giocherà la stagione 2024/2025 e quella 2025/2026 lontana dall’Artemio Franchi, che subirà i lavori di riqualificazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, facile ipotizzare che in caso di qualificazione in Europa le gare verrebbero giocate al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre per il campionato ci sono da tenere conto diversi fattori: dalla vicinanza a Firenze alla capienza, alla quantità di squadre che giocano in un determinato impianto, per non dimenticare i possibili disagi di ordine pubblico, che frenano un po’ l’ipotesi Castellani di Empoli, che avrebbe anche il problema di una capienza limitata di 16.800 spettatori. Tocca alla Fiorentina decidere, ma sicuramente le opzioni non mancano: da Parma a La Spezia, da Ferrara a Perugia, arrivando perfino a Cesena. Lo riporta TMW

CI SARANNO PROBLEMI ECONOMICI PER LA FIORENTINA