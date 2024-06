Il Corriere dello sport afferma: “La Fiorentina è interessata a Laurienté. L’esterno Francese non vuole rimanere in cadetteria con il Sassuolo”

La Fiorentina cerca rinforzi anche sulla fascia per la prossima stagione e il nome di Armand Laurienté sembra tornare in auge. Stando a quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe lasciare il Sassuolo retrocesso in Serie B per motivi non solo economici, ma anche di prospettiva sportiva perché non vorrebbe rimanere nel campionato cadetto e vorrebbe giocare in un club con prospettive diverse. Il club viola aveva già cercato di acquistare il giocatore in passato, ma i costi elevati avevano frenato la trattativa.

Laurienté è un esterno d’attacco in grado di saltare l’uomo con facilità e vede la porta avversaria con regolarità, tuttavia il suo prezzo di mercato si aggirava intorno ai 25 milioni di euro, un cifra troppo elevata per la Fiorentina. Secondo quanto riportato, il giocatore potrebbe essere acquistato per una cifra inferiore, con l’aggiunta di bonus.

La Fiorentina ha avuto problemi sulla fascia durante la scorsa stagione, con diversi giocatori che hanno avuto problemi fisici e prestazioni altalenanti. I viola, che cercano anche un attaccante, potrebbero ridiscutere i termini del prestito di Maxime Lopez (dopo non aver riscattato il francese), chiedendo un accordo a cifre inferiori, praticamente la metà rispetto alla richiesta di un anno fa del Sassuolo, inserendo nell’accordo anche dei bonus favorevoli ai neroverdi. Lo riporta Sassuolonews.