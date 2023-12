Nico Gonzalez starà fuori per molto e Italiano si aspetta una risposta da parte della società, soprattutto dal mercato. L’identikit in cima alla lista dell’area tecnica resta quello di Laurienté del Sassuolo ma nelle ultime ore è tornato in auge anche quello di Grüll, esterno del Rapid Vienna. Il tecnico, a prescindere dai nomi, si aspetta in ogni caso un segnale forte dalla sua società. Lo scrive il Corriere dello Sport.