Grosso porta a Firenze Laurienté? Gazzetta: “Carnevali non fa sconti, il suo valore è di 20 milioni”
La Fiorentina non è l'unica squadra interessata
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 08:46
L'arrivo di Grosso sulla panchina viola porta automaticamente ad accostare alla squadra della famiglia Commisso Armand Laurienté, esterno francese che ha da poco prolungato il contratto col Sassuolo (al 2029). Acquistato per una decina di milioni il suo valore attuale è intorno ai 20. Carnevali non farà sconti e la Fiorentina non è di sicuro l'unica squadra interessata all'ala sinistra di piede destro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.