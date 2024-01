Graziani: “Un miracolo la Fiorentina quarta con 2 attaccanti che non segnano. Via Ikonè per Laurientè”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno dei possibili movimenti di mercato della Fiorentina, queste le parole del campione del mondo del 72:

“Faraoni può essere l’alternativa a chi sta giocando adesso, ci può stare, numericamente c’è bisogno nell’attesa del ritorno di Dodò, è un operazione che si può fare. La Fiorentina deve solo migliorare con quei 2 davanti, hanno fatto insieme 4 gol, altrimenti in avanti avremo diversi problemi, meno male che gli altri giocatori hanno tolto le castagne dal fuoco. Ogni squadra ha bisogno dei gol degli attaccanti, altrimenti non vai da nessuna parte. Io mi fido di quello che fa la società. Dobbiamo fidarci dei dirigenti, ma non serve fare tantissimo, siamo quarti in classifica anche se probabilmente stiamo facendo un piccolo miracolo.

Io non sono preoccupato dal mercato ma dei due attaccanti li davanti. Prenderei un esterno dal campionato italiano, farei tutta la vita lo scambio Laurientè del Sassuolo per Ikonè che va via. Per come la vedo io Brekalo non è un esterno ma un centrocampista, Kouamè lo stiamo adattando, ma non ci sono fuoriclasse in giro, serve un’intuizione ma prendere uno che conosce il campionato e che conosce la lingua. Per logica la squadra non andrebbe toccata perchè sta andando a 200km/h, siamo quarti in classifica, bisogna solo far segnare gli attaccanti.

Vero che si sta andando oltre le proprie possibilità, nessuno si aspettava di essere in questa posizione di classifica. Credo sia un mezzo miracolo ma l’allenatore incide al massimo per il 30%, fanno tutto i calciatori, gli allenatori devono solo gestire la situazione, Italiano si sta dimostrando bravo su questo ma ricordiamoci che in campo ci vanno i calciatori, l’allenatore conta poco”

JAKIROVIC PARLA DI BREKALO