Corriere dello Sport: “Laurienté può tornare di moda. Il suo prezzo ora si è dimezzato a 10 milioni”

La Fiorentina cerca rinforzi anche sulla fascia per la prossima stagione. Potrebbe tornare “di moda” Armand Laurienté che lascerà il Sassuolo retrocesso in Serie B per questioni non solo economiche e già cercato dal club viola in passato.

Laurienté costava tanti soldi, diciamo non meno di 18 milioni tendenti a oltre 20, motivo per il quale la Fiorentina ha abbandonato la pista abbastanza in fretta un’estate fa e poi non ci è nemmeno tornata sopra – dopo aver appena abbozzato il tentativo e capìta di nuovo l’antifona – lo scorso inverno quando tra l’infortunio di Nico Gonzalez (seguito da quello comunque meno serio di Sottil), Brekalo che se ne andava e Ikonè che stentava, l’inserimento di un esterno d’attacco era diventato necessario, forse obbligato. Ma non per la Fiorentina a quei prezzi. Stavolta il discorso cambia: di soldi ne potrebbero bastare meno della metà e con i vari bonus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

