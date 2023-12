Corriere dello Sport, la Fiorentina insiste per Laurienté ma il Sassuolo spara, vuole 20 milioni 

La Fiorentina a gennaio, dovrà ritoccare la difesa. Resta poi il filone legato all’esterno offensivo, settore dove la Fiorentina è già adesso in overbooking ma dal quale è arrivato fin qui un apporto minimale. Il nome che più di tutti fino ad oggi è stato sondato è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, elemento che la Fiorentina seguiva già all’epoca della sua militanza nel Lorient (prima di prendere Ikoné) e che oggi potrebbe tornare d’attualità. Resta tuttavia lo scoglio del costo, non banale: per il ’98 gli emiliani non chiederanno infatti meno di 20 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

