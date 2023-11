Corriere dello Sport: “La Fiorentina studia il colpo: nel mirino Laurienté del Sassuolo”

Non ci sono dubbi sulle riflessioni che la Fiorentina sta facendo all’interno del Viola Park, soprattutto sul reparto offensivo. La linea tracciata dalla dirigenza sembra essere dunque quella di cambiare qualcosa all’interno della (fin troppo) folta lista degli esterni già presenti in rosa, con il nome di Armand Laurienté del Sassuolo che potrebbe tornare in pole position dopo i sondaggi di qualche mese fa. Nonostante un rendimento fin qui in sordina (appena un gol e due assist in stagione) il francese – classe 1998 – è visto come l’elemento giusto in quanto portatore sano di reti (sette lo scorso campionato in neroverde, sei con la maglia del Lorient due anni fa), ovvero una dote che da troppo tempo sta mancando alle ali della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

