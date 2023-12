Da Torino, Arthur convince la Fiorentina. Troppi 20 milioni per il riscatto, serve sconto della Juventus

Arthur rimane un punto interrogativo. Tornerà a fine prestito alla base o la Fiorentina lo riscatterà? Il brasiliano ha confessato di trovarsi bene in viola ma che ogni discorso è rimandato più avanti. Il nodo maggiore sembra l’ingaggio, ma in realtà, il centrocampista potrebbe anche continuare la sua avventura in Toscana. Come riportato da Bianconera News, pare che l’accordo vero sarà da trovare tra Juventus e Fiorentina, perché per l’addio definitivo ad Arthur servirà abbassare la clausola di 20mln per il riscatto.

Ad oggi l’ex Juve ha totalizzato 17 presenze e due assist, per un totale di 1.179′ in campo, oltre a sei presenze in Conference League e una in Coppa Italia. Se si pensa che lo scorso anno al Liverpool, anche per via dell’infortunio, ha totalizzato meno di 200′, allora la differenza è enorme. E siamo già al totale dell’ultima stagione con la Juventus, dove aveva messo in campo 30 presenza tra campionato e coppe.

IL NUOVO MARTINEZ QUARTA: GOLEADOR E PERNO NELLO SCACCHIERE DI ITALIANO