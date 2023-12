Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole come terzino, servono 4 milioni. Apertura del Verona per Ngonge ma con 15 milioni 

Italiano negli ultimi giorni ha fatto presente alla società l’esigenza di colmare in fretta le lacune all’interno di una squadra che tra pochi giorni rischia di essere ridotta all’osso. Le linee guida della sessione invernale della Fiorentina, pur fin qui ben celate, sembrano in realtà molto chiare: arriverà qualcuno solo se ci sarà una partenza e l’attenzione maggiore sarà rivolta al mercato italiano, visto che la priorità dell’area tecnica è quella di garantire al proprio allenatore giocatori pronti all’uso già a partire dagli impegni in Supercoppa di metà gennaio. E se per la difesa, per il ruolo di terzino destro, l’unico indiziato a partire è Pierozzi (che ha detto no alla richiesta dello Spezia), in attacco nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi dell’addio di Brekalo, giocatore arrivato quasi a zero un anno fa dal Wolfsburg ma che in dodici mesi ha collezionato appena un gol su 26 gare giocate. Per quanto riguarda i possibili arrivi, invece, come terzino da qualche giorno gira il nome di Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

Un profilo molto gradito a Italiano, in virtù della duttilità tattica e dell’esperienza del giocatore, per il quale il club campano ha già fissato formula e prezzo: addio a titolo definitivo per non meno di 4 milioni di euro. Più indietro, al momento, le candidature di Zanoli del Napoli e Faraoni del Verona, che restano comunque in ballo. Sistemato il capitolo terzino, il club viola è pronto a valutare un innesto anche in attacco, dove a gennaio – con la partenza di Nzola e Kouame in Coppa d’Africa – arriveranno a mancare fino a tre elementi (compreso Nico Gonzalez, ai box fino alla fine del mese prossimo). Ad oggi tutti gli indizi che filtrano dal Viola Park convergono sulla scelta di investire su un esterno-seconda punta e non su di un centravanti: al nome già noto di Laurienté nelle ultime ore sembra essersi aggiunto anche quello di Cyril Ngonge del Verona, profilo che piace molto. L’Hellas pare essere disposto a dialogare con il club di Commisso a fronte di un’offerta di almeno 15 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.