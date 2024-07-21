Da Napoli scrivono: "Mazzocchi ha ricevuto delle offerte, tra cui la Fiorentina, ma vuole rimanere"

Il terzino azzurro non vorrebbe lasciare il Vesuvio e vorrebbe provare a giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico

Come riportato dal giornalista di Napoli Luca Cerchione, i viola starebbero pensando ad un giocatore esperto per la fascia e si sarebbero mossi per l'esterno campano Pasquale Mazzocchi in forza agli azzurri di Conte. Il nuovo tecnico non lo considererebbe una prima scelta e quindi il giocatore ha ricevuto le prime offerte, tra cui una neopromossa e un club di Serie B. Mazzocchi, però, non vuole lasciare la sua squadra del cuore ed è intenzionato a restare a Napoli.

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