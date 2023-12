TMW, sondaggio della Fiorentina per Mazzocchi della Salernitana. Pierozzi via in prestito, serve terzino destro

Sirene di mercato sempre vive per Pasquale Mazzocchi. Nonostante la stagione non semplicissima della Salernitana, il laterale resta un profilo che piace a molti club, in Italia e non solo. Secondo quanto raccolto da TMW, tra gli altri ci pensa sempre il Napoli, che punterebbe ad uno scambio con Alessandro Zanoli, laterale classe 2000.Il club azzurro vorrebbe infatti garantire a Zanoli, prodotto del vivaio azzurro dopo i primi passi nelle giovanili del Carpi: da questo punto di vista, un eventuale trasferimento in prestito alla Salernitana, alla corte di Filippo Inzaghi, potrebbe essere la soluzione giusta, con il conseguente arrivo di Mazzocchi, che agli ordini di Walter Mazzarri rappresenterebbe a sua volta un’alternativa in più, in maglia azzurra. Il discorso è concreto ma non è l’unico in piedi.

Sempre in Serie A, infatti, ci sono altri due club che si sono fatti vivi negli ultimi tempi. Sia la Fiorentina che il Monza hanno sondato il terreno per capire gli eventuali margini di manovra. I viola dovrebbero far partire in prestito Pierozzi e per questo stanno lavorando su alcune soluzioni. E Mazzocchi al momento è un’idea. Anche all’estero l’Aek Atene ha manifestato grande interesse e non è escluso che a breve possa decidere di accelerare. Lo riporta TMW

