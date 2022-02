“Fiorentina meglio della Juve, 140 milioni incassati ma distanti solo tre punti”

Parlando dell’attualità viola con un focus sulla questione Vlahovic, Labaroviola ha contattato in esclusiva Luca Speciale, fiorentino e giornalista di rilievo presso l’emittente La 7.

Buongiorno Luca, Firenze si sta dividendo sulla cessione immediata del centravanti serbo, qual’è il tuo pensiero?

“È stato giusto cedere Vlahovic subito e non giocare d’azzardo rischiando di perderlo a parametro zero. Nel calcio di oggi nessun club può dire NO a tali offerte. Io in passato ho criticato le mosse di Commisso ma in questo fatto avrei fatto lo stesso. Semmai gli errori sul prolungamento sono stati fatti un’anno e mezzo fa quando in pochi ahimè credevano nel giovane serbo che oltre ai mezzi tecnici ha una testa e una determinazione fuori dal comune. L’importante ora è investire quanto raccolto dalla cessione in modo mirato e lungimirante”.

A chi la Fiorentina deve ispirarsi per crescere?

“I viola per tornare un club attrattivo e non essere solo un trampolino di lancio deve tornare in Europa, stabilmente. Per farlo servono risorse ed idee come quelle mostrate da Italiano. Il modello Atalanta è l’unica strada, rincorrere gli sceicchi a colpi di milioni è una via distruttiva e impraticabile…e non solo per la Fiorentina. Certo la destinazione da tifoso fa male ma ai fiorentini dico: In un anno la Juve ha speso quasi 140 milioni per due ex del vivaio viola. E in classifica sulla carta ci dividono al momento 3 punti, quelli di uno scontro diretto perso a Torino al 92esimo…e allora chi è stato si qui più bravo? Formare un talento è la via migliore rispetto a comprarlo a cifre altissime”

Marco Collini

RETROSCENA CABRAL: “LA FIORENTINA CI HA CONTATTATO IL 20 GENNAIO..”