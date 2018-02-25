Speciale (La 7): "La Fiorentina non ha interesse a qualificarsi in Europa. Vi spiego io il perché"

Luca Speciale, tifoso viola e volto di La 7, ha parlato di Fiorentina a Radio Blu: "Quest’anno non ho mai sperato in niente. Mi sembra che la squadra e la società non abbiano la possibilità e l’intere...

A cura di Redazione Labaroviola 25 febbraio 2018 12:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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