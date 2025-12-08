8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Speciale duro: “Vanoli è un Pioli che urla, la squadra gioca nello stesso modo di prima”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Radio

Speciale duro: “Vanoli è un Pioli che urla, la squadra gioca nello stesso modo di prima”

Mirko Carmignani

8 Dicembre · 14:03

Aggiornamento: 8 Dicembre 2025 · 14:03

TAG:

#FiorentinaDzekosassuolospecialeVanoli

Condividi:

di

Il giornalista e tifoso viola è intervenuto per parlare della brutta situazione in casa viola dopo la sconfitta di Sassuolo

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista di La7 Luca Speciale per parlare della Fiorentina: “Siamo tutti d’accordo che la società ha sbagliato tanto in 7 anni che è qui e adesso è veramente assente, infatti i giocatori sono soli perché non può essere Dzeko a parlare con i tifosi. Lo fa perché non c’è nessuno che sappia mediare tra i calciatori e il pubblico e ora c’è da fare un miracolo sportivo sul campo con i risultati e le vittorie. I giocatori hanno paura e questo mi spaventa perché credevo che la Fiorentina potesse vincere sabato invece questa caduta è dolorosa.”

Su Vanoli: “Non ha cambiato nulla, urla e basta, ma praticamente fa quello che faceva Pioli. Parla della testa, però con i suoi discorsi non ha convinto nessuno e non ha in mano lo spogliatoio. Mi aspettavo una scossa da parte sua, ma invece il canovaccio è lo stesso con una comunicazione disastrosa che nessuno ha mai curato. Credevo cambiasse gli uomini, invece Vanoli sta facendo sempre uguale con una squadra fatta per Palladino.”

Sul rigore: “Ognuno pensa a sé stesso, fanno le scenette per fare un gol in più per sembrare meno colpevoli rispetto ad altri. Credono che facendo un gol in più, siano più innocenti e in più, Mandragora doveva lasciare il pallone a Kean che ha bisogno di segnare e se si sblocca, ti dà una mano in più.”

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio