Speciale: “La Fiorentina ha un problema mentale ed un centrocampo leggero. A Roma vedono la Fiorentina forte”

Il giornalista Luca Speciale ha espresso il suo parere sullo stato di forma della Fiorentina di Stefano Pioli

Il giornalista Luca Speciale, noto tifoso viola, è intervenuto per parlare di https://www.acffiorentina.com/Fiorentina su Radio Bruno: “Quest’anno era difficile indovinare un avvio così. L’anno scorso, di questi tempi, già si chiedeva la testa di Palladino, e si poteva avere più preoccupazione, perché la squadra era meno esperta. Io credo che quest’anno il problema sia molto più mentale che tecnico-tattico o fisico, ma credo che Pioli abbia l’esperienza giusta per migliorare la situazione”.

Sulle problematiche tra allenatore e giocatori: “Io non credo mai che ci siano questi spogliatoi così divisi da remare contro. Credo che il problema sia un pò di gambe, ma temo che sia qualcosa legato alla testa, che manchi un po’ di convinzione, oltre al fatto di non avere idee. La situazione è talmente brutta da non sembrare vera. A Roma sono convinti che la Fiorentina farà una testa così alla Roma, perché da fuori la Fiorentina è vista come una squadra forte”.

Sul carico di aspettative: “Non credo sia un problema legato al carico di aspettative, non siamo in quella fase. La Fiorentina non mi convince a centrocampo, dove credo che, nel lungo, si decidono vittorie e sconfitte. Il nostro è sì tecnico, ma molto leggero. Non è possibile che tutti abbiano la ‘luna storta’, evidentemente è uno spartito che non stanno suonando. Che dire su Gudmundsson, su cui viene da chiedersi perché è stato preso. Sembra che ci sia pigrizia e indolenza”.

Su Pioli: “Ha l’esperienza giusta, le situazioni difficili le ha affrontate in diversi posti, dopodiché se questa miscela continua a non funzionare si casca sempre lì. Le coincidenze, poi, fanno le prove”.