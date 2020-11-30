Graziani: "Iachini confermato da Commisso con Cutrone e Vlahovic confermati i grandi errori"

Ciccio Graziani ha analizzato la Fiorentina il giorno dopo la sconfitta di San Siro

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato della situazione in casa viola dopo la sconfitta di San Siro, queste le sue parole a Radio Sportiva:

"I due grandi errori che hanno condizionato la stagione sono stati la conferma di Iachini sulla panchina della Fiorentina da parte del presidente Rocco Commisso, e il secondo quello di puntare in attacco su Cutrone e Vlahovic. Io contro il Milan ho visto una squadra che ha fatto dei passi in avanti sotto il profilo del gioco rispetto alla partita contro il Benevento, che è quella che pesa di più in questo momento"

NO INVESTIMENTI A GENNAIO, SOLO COLPI A BASSO COSTO. PRANDELLI E PRADE' FINO A GIUGNO

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