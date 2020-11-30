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Graziani: "Iachini confermato da Commisso con Cutrone e Vlahovic confermati i grandi errori"

Ciccio Graziani ha analizzato la Fiorentina il giorno dopo la sconfitta di San Siro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2020 15:27
Graziani: "Iachini confermato da Commisso con Cutrone e Vlahovic confermati i grandi errori" -
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Graziani: "Iachini confermato da Commisso con Cutrone e Vlahovic confermati i grandi errori"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato della situazione in casa viola dopo la sconfitta di San Siro, queste le sue parole a Radio Sportiva:

"I due grandi errori che hanno condizionato la stagione sono stati la conferma di Iachini sulla panchina della Fiorentina da parte del presidente Rocco Commisso, e il secondo quello di puntare in attacco su Cutrone e Vlahovic. Io contro il Milan ho visto una squadra che ha fatto dei passi in avanti sotto il profilo del gioco rispetto alla partita contro il Benevento, che è quella che pesa di più in questo momento"

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