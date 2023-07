Agente Italiano: Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, non voglio dare altri giudizi”

L’avvocato Francesco Caliandro, che fa parte dell’entourage che segue l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha parlato a Radio Sportiva del suo assistito e dei risultati ottenuti negli ultimi anni:

“Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, non voglio dare altri giudizi. Noi in Italia non abbiamo nulla da farci invidiare, lo dimostra il suo cognome”

Intanto con l’arrivo al Viola Park del tecnico e del suo staff di lavoro, ma anche con quello del calciatore marocchino Sabiri (il primo volto nuovo dei viola), è iniziata la nuova stagione della Fiorentina, anche se ufficialmente il via sarà dato domani alle 8 quando i giocatori viola alla spicciolata varcheranno la soglia della nuova casa. Ad attenderli all’ingresso una grande scritta Rocco Viola Park (secondo alcune voci in futuro la nuova casa della Fiorentina potrebbe prendere il nome di ‘Rocco Commisso Training Center’) e tanto entusiasmo. Nel primo giorno i giocatori viola saranno sottoposti a test medici e fisici. Il programma prevede due allenamenti al giorno (alle 9 e alle 18.30) e nella prima fase tutto sarà svolto a porte chiuse. Lo riporta TMW