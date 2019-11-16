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Caso: "Castrovilli si affermerà nel calcio italiano perché è un giocatore completo. La viola ha fatto un colpo straordinario"

L'ex giocatore della Fiorentina, Giuseppe Caso, ha parlato a Radio Sportiva del talentuoso Gaetano Castrovilli: "Lo seguo da quando giocava nel Bari, mi ha stupito il fatto che quando era alla Cremone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 00:06
Caso: "Castrovilli si affermerà nel calcio italiano perché è un giocatore completo. La viola ha fatto un colpo straordinario" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'ex giocatore della Fiorentina, Giuseppe Caso, ha parlato a Radio Sportiva del talentuoso Gaetano Castrovilli: "Lo seguo da quando giocava nel Bari, mi ha stupito il fatto che quando era alla Cremonese non lo ha visto nessuno: la Fiorentina ha fatto un colpo straordinario, questo ragazzo si affermerà nel calcio italiano perché è un giocatore completo".

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