Caso: "Castrovilli si affermerà nel calcio italiano perché è un giocatore completo. La viola ha fatto un colpo straordinario"

L'ex giocatore della Fiorentina, Giuseppe Caso, ha parlato a Radio Sportiva del talentuoso Gaetano Castrovilli: "Lo seguo da quando giocava nel Bari, mi ha stupito il fatto che quando era alla Cremone...

L'ex giocatore della Fiorentina, Giuseppe Caso, ha parlato a Radio Sportiva del talentuoso Gaetano Castrovilli: "Lo seguo da quando giocava nel Bari, mi ha stupito il fatto che quando era alla Cremonese non lo ha visto nessuno: la Fiorentina ha fatto un colpo straordinario, questo ragazzo si affermerà nel calcio italiano perché è un giocatore completo".