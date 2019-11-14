Giaccherini: "Ogni allenatore ha le sue idee. Florenzi deve restare tranquillo e continuare a lavorare"

Il calciatore Emanuele Giaccherini ha parlato a Radio Sportiva di Florenzi e dell'allenatore Fonseca della Roma: "Ogni mister ha le sue idee e momenti come quelli che sta vivendo Alessandro Florenzi p...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2019 22:43

during the Serie A match between Chievo Verona and Frosinone Calcio at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on December 29, 2018 in Verona, Italy.

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