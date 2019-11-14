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Giaccherini: "Ogni allenatore ha le sue idee. Florenzi deve restare tranquillo e continuare a lavorare"

Il calciatore Emanuele Giaccherini ha parlato a Radio Sportiva di Florenzi e dell'allenatore Fonseca della Roma: "Ogni mister ha le sue idee e momenti come quelli che sta vivendo Alessandro Florenzi p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 22:43
Giaccherini: "Ogni allenatore ha le sue idee. Florenzi deve restare tranquillo e continuare a lavorare" - during the Serie A match between Chievo Verona and Frosinone Calcio at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on December 29, 2018 in Verona, Italy.
during the Serie A match between Chievo Verona and Frosinone Calcio at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on December 29, 2018 in Verona, Italy.
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Il calciatore Emanuele Giaccherini ha parlato a Radio Sportiva di Florenzi e dell'allenatore Fonseca della Roma: "Ogni mister ha le sue idee e momenti come quelli che sta vivendo Alessandro Florenzi possono capitare nella carriera di un calciatore. Deve rimanere tranquillo e continuare a lavorare. In Nazionale ha un grande estimatore come Mancini, che ha fiducia in lui. E’ una grande base di partenza".

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