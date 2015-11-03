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Notizie Giacchierini Fiorentina
Giaccherini: "Ogni allenatore ha le sue idee. Florenzi deve restare tranquillo e continuare a lavorare"
14 novembre 2019 22:43
Giaccherini ha accettato il trasferimento alla Fiorentina, verrà spalmato il suo ingaggio molto alto
30 agosto 2017 00:40
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