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Giaccherini ha accettato il trasferimento alla Fiorentina, verrà spalmato il suo ingaggio molto alto

Davvero ad un passo l'accordo definitivo tra Napoli e Fiorentina per il trasferimento di Giaccherini in maglia viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 00:40
Giaccherini ha accettato il trasferimento alla Fiorentina, verrà spalmato il suo ingaggio molto alto -
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Emanuele Giaccherini ha detto sì alla Fiorentina. Nel tardo pomeriggio vi avevamo anticipato l’irruzione viola per il versatile esterno offensivo. Giaccherini ha altri due anni di contratto a Napoli, uno stipendio importante ma vuole giocare. La Viola è disposta ad allungare di un anno l’attuale accordo, spalmando l’attuale ingaggio, e Giakha manifestato la totale disponibilità a trasferirsi a Firenze. Situazione ottimamente impostata, in attesa degli ultimi sviluppi.
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