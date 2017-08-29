Giaccherini ha accettato il trasferimento alla Fiorentina, verrà spalmato il suo ingaggio molto alto

Davvero ad un passo l'accordo definitivo tra Napoli e Fiorentina per il trasferimento di Giaccherini in maglia viola

Emanuele Giaccherini ha detto sì alla Fiorentina. Nel tardo pomeriggio vi avevamo anticipato l’irruzione viola per il versatile esterno offensivo. Giaccherini ha altri due anni di contratto a Napoli, uno stipendio importante ma vuole giocare. La Viola è disposta ad allungare di un anno l’attuale accordo, spalmando l’attuale ingaggio, e Giakha manifestato la totale disponibilità a trasferirsi a Firenze. Situazione ottimamente impostata, in attesa degli ultimi sviluppi.

Alfredopedullà.com