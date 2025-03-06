Ag. Colpani: "Ha giocato le ultime gare con l'antidolorifico. Mostrerà le sue qualità nel finale di stagione"

L'agente di Andrea Colpani, Tullio Tinti, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato del rendimento del suo assistito, soffermandosi anche sui problemi legati all'infortunio che gli...

L'agente di Andrea Colpani, Tullio Tinti, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato del rendimento del suo assistito, soffermandosi anche sui problemi legati all'infortunio che gli ha causato un periodo di stop. Queste le sue parole:

"Andrea avrebbe potuto fare di più, ma ha dovuto giocare le ultime partite con l'antidolorifico a causa delle microfratture. Non voglio trovare delle scuse, ma non è stato semplice per lui. Però adesso sta recuperando, sono sicuro che nel finale di campionato mostrerà tutte le qualità".