Desolati: "Il problema della Fiorentina è la preparazione. La squadra non corre. Commisso ha bisogno di pazienza"

Ecco le parole del ex calciatore della Fiorentina, Claudio Desolati, a Radio Sportiva: "Una persona come Rocco Commisso ha bisogno di pazienza. Lui sicuramente ne ha molta, come i tifosi viola. È norm...

Ecco le parole del ex calciatore della Fiorentina, Claudio Desolati, a Radio Sportiva: "Una persona come Rocco Commisso ha bisogno di pazienza. Lui sicuramente ne ha molta, come i tifosi viola. È normale che cerchi sempre di difendere l’allenatore. Il problema della Fiorentina è la preparazione. La squadra non corre e l’allenatore deve essere bravo a mettere in campo i calciatori che ha a disposizione in rosa, troppo facile avere sempre i campioni. Quello che conta oggi è il pubblico, qualcosa bisogna dargli. Se la Fiorentina non farà risultato nelle prossime 2-3 partite diventerà un grande problema".