Labaro Viola

Notizie Desolati Fiorentina

Desolati: "Palladino mi piace. In campo vanno i giocatori e qualcuno sembra che ci vada per ballare"

16 maggio 2025 00:07

Desolati: "Il problema della Fiorentina è la preparazione. La squadra non corre. Commisso ha bisogno di pazienza"

01 dicembre 2019 11:28

Desolati: "Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Boateng è fuori condizione"

05 novembre 2019 22:00

Desolati: "Montella deve imparare a portare più rispetto verso un fuoriclasse come Ribery"

28 ottobre 2019 20:23

Desolati a Simeone: "Giovanni, non aver paura degli avversari. Sono loro che devono temerti"

28 novembre 2018 16:01

Archivio

Esplora l'archivio di Desolati

Sett. 20
Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44
Sett. 48