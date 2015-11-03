Notizie Desolati Fiorentina

Desolati: "Palladino mi piace. In campo vanno i giocatori e qualcuno sembra che ci vada per ballare"
16 maggio 2025 00:07
Desolati: "Il problema della Fiorentina è la preparazione. La squadra non corre. Commisso ha bisogno di pazienza"
01 dicembre 2019 11:28
Desolati: "Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Boateng è fuori condizione"
05 novembre 2019 22:00
Desolati: "Montella deve imparare a portare più rispetto verso un fuoriclasse come Ribery"
28 ottobre 2019 20:23
Desolati a Simeone: "Giovanni, non aver paura degli avversari. Sono loro che devono temerti"
28 novembre 2018 16:01
Archivio