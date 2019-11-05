Desolati: "Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Boateng è fuori condizione"

Claudio Desolati, l'ex giocatore della Fiorentina è stato intervistato a Lady Radio di Montella e degli attaccanti viola: "Se Chiesa aveva la febbre non poteva dare il 100% e il mister non doveva farl...

Claudio Desolati, l'ex giocatore della Fiorentina è stato intervistato a Lady Radio di Montella e degli attaccanti viola: "Se Chiesa aveva la febbre non poteva dare il 100% e il mister non doveva farlo giocare. Era meglio schierare un giovane o un altro calciatore che anche se aveva giocato meno stava bene. A Cagliari la Fiorentina deve giocare con una punta perché è fondamentale per aiutare la squadra. Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Forse si muove poco... Boateng? Non è più il giocatore di una volta, dopo molte esperienze all'estero torna in Italia per stare in una bella città ma non mi sembra in condizione".