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Desolati: "Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Boateng è fuori condizione"

Claudio Desolati, l'ex giocatore della Fiorentina è stato intervistato a Lady Radio di Montella e degli attaccanti viola: "Se Chiesa aveva la febbre non poteva dare il 100% e il mister non doveva farl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 22:00
Desolati: "Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Boateng è fuori condizione" -
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Claudio Desolati, l'ex giocatore della Fiorentina è stato intervistato a Lady Radio di Montella e degli attaccanti viola: "Se Chiesa aveva la febbre non poteva dare il 100% e il mister non doveva farlo giocare. Era meglio schierare un giovane o un altro calciatore che anche se aveva giocato meno stava bene. A Cagliari la Fiorentina deve giocare con una punta perché è fondamentale per aiutare la squadra. Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Forse si muove poco... Boateng? Non è più il giocatore di una volta, dopo molte esperienze all'estero torna in Italia per stare in una bella città ma non mi sembra in condizione".

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