Desolati a Simeone: "Giovanni, non aver paura degli avversari. Sono loro che devono temerti"

L'ex calciatore viola Claudio Desolati si è rivolto a Giovanni Simeone dalle colonne del Brivido Sportivo: "Simeone dà l’anima, ma deve avere un robusto attaccante accanto, è sempre solo contro due o...

L'ex calciatore viola Claudio Desolati si è rivolto a Giovanni Simeone dalle colonne del Brivido Sportivo: "Simeone dà l’anima, ma deve avere un robusto attaccante accanto, è sempre solo contro due o tre giocatori: prende botte, si rialza, poi quella volta che gli capita la palla-gol non riesce a metterla dentro. Non vedo dialogo, gli arrivano pochi palloni, non ci sono più i cross dalle fasce, rientrano tutti. L’attaccante se non riceve palloni non può segnare. Credo sia normale che quando un attaccante non segna, basta una rete per tornare quello di prima. I periodi negativi ci sono per tutti. Non è facile andare sempre in gol. Per segnare contro la Juventus, e in generale, gli dico: non deve aver paura degli avversari, sono loro che devono temerlo. Io facevo così. Vado lì per vincere e devo mettere in condizione la mia squadra per farlo".