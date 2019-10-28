Desolati: "Montella deve imparare a portare più rispetto verso un fuoriclasse come Ribery"

Desolati ha criticato Montella su Radio Sportiva.

L'ex attaccante della Fiorentina Claudio Desolati ha parlato a Radio Sportiva:

"Bisogna portare rispetto verso un grosso fuoriclasse quale è Ribery, ai miei tempi prima di un cambio del genere il tecnico chiamava il calciatore e gli chiedeva come stava. Il problema credo sia di mentalità, perchè la Fiorentina gioca senza punte e poi si toglie pure Ribery sull'1-1. Alla Viola invece servono uno o addirittura due attaccanti, più Chiesa e Ribery larghi per servirli”.