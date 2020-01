L’ex difensore viola, Celeste Pin, è stato intervistato a Radio Sportiva sull’attuale situazione della Fiorentina dopo le tre vittorie consecutive.

Ecco le sue dichiarazioni: “Iachini è un buon allenatore anche per il fatto che ha un carattere da guerriero. L’ambiente viola ha ritrovato serenità e fiducia ma ora non è il momento di pensare alla classifica. Ora tocca al direttore Pradè completare la rosa poi vedremo cosa potrà fare Beppe. La Fiorentina senza la paura sta giocando in modo diverso. Chiesa è un calciatore che deve essere sempre all’altezza anche delle situazioni che si possono venire a creare. Poi non dimentichiamoci che alla squadra manca Ribery”.