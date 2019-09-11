Torricelli: "Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza"

Moreno Torricelli, il doppio ex della sfida Fiorentina-Juventus è stato intervistato a Radio Sportiva: "Mi intriga molto la nuova Fiorentina: Commisso si è presentato con un grandissimo progetto e una...

Moreno Torricelli, il doppio ex della sfida Fiorentina-Juventus è stato intervistato a Radio Sportiva: "Mi intriga molto la nuova Fiorentina: Commisso si è presentato con un grandissimo progetto e una grande prospettiva. Il grande pregio è stato quello di tenere Federico Chiesa. Vuole creargli intorno una bella squadra ed è molto importante in chiave futura. Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza, oltre ad essere di grande aiuto per i giovani calciatori. Può far capire come si diventa importanti per l’ambiente".