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Torricelli: "Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza"

Moreno Torricelli, il doppio ex della sfida Fiorentina-Juventus è stato intervistato a Radio Sportiva: "Mi intriga molto la nuova Fiorentina: Commisso si è presentato con un grandissimo progetto e una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2019 21:48
Torricelli: "Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza" -
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Moreno Torricelli, il doppio ex della sfida Fiorentina-Juventus è stato intervistato a Radio Sportiva: "Mi intriga molto la nuova Fiorentina: Commisso si è presentato con un grandissimo progetto e una grande prospettiva. Il grande pregio è stato quello di tenere Federico Chiesa. Vuole creargli intorno una bella squadra ed è molto importante in chiave futura. Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza, oltre ad essere di grande aiuto per i giovani calciatori. Può far capire come si diventa importanti per l’ambiente".

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