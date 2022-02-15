Teotino: "Ikonè non è un fenomeno, preso solo per sottrarlo alla concorrenza. Acquisto superfluo"
Gianfranco Teotino ha espresso il suo giudizio sull'arrivo in maglia Viola di Jonathan Ikonè ai microfoni di Radio Sportiva
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2022 22:14
Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione Viola e firma del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del neo acquisto della Fiorentina, Jonathan Ikonè: "Sinceramente non vedevo la necessità di prenderlo, non c’era fretta se non per sottrarlo alla concorrenza. È forte ma non è un fenomeno, Italiano ha tanti esterni bravi ed è giusto che scelga via via quelli che sono più in forma”.
TMW, LA FIORENTINA GUARDA MARCO SILVESTRI COME PROSSIMO PORTIERE DELLA FIORENTINA, DRAGO VA VIA
https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-guarda-marco-silvestri-come-prossimo-portiere-della-fiorentina-drago-va-via/165552/