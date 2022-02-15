Teotino: "Ikonè non è un fenomeno, preso solo per sottrarlo alla concorrenza. Acquisto superfluo"

Gianfranco Teotino ha espresso il suo giudizio sull'arrivo in maglia Viola di Jonathan Ikonè ai microfoni di Radio Sportiva

Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione Viola e firma del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del neo acquisto della Fiorentina, Jonathan Ikonè: "Sinceramente non vedevo la necessità di prenderlo, non c’era fretta se non per sottrarlo alla concorrenza. È forte ma non è un fenomeno, Italiano ha tanti esterni bravi ed è giusto che scelga via via quelli che sono più in forma”.

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