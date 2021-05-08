Paci: "Difficoltà Fiorentina? La colpa è di tutti, soprattutto di Commisso. Ho sempre creduto in Vlahovic"

Alessandro Paci, grande tifoso Viola, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva

Il comico Alessandro Paci, grande tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare i temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Il pesce puzza dalla testa, non si può dar colpa sempre all’allenatore e ai giocatori. La squadra la fanno i dirigenti. La colpa è un po’ di tutti, anche e soprattutto del Presidente".

FINALE DI STAGIONE "Nel lavoro se faccio io se arriva un produttore e dice che non ci sono problemi di soldi è quando, di solito, ci sono problemi. Negli ultimi discorsi Commisso ha proprio cambiato totalmente, non so quanti soldi investirà".

PROSSIMO ALLENATORE "Sarri me lo dimenticherei proprio, credo che abbia altre aspirazioni. Deve decidere il Presidente, allenatori così importanti pretendono un progetto di tutto rispetto".

VLAHOVIC "Io spero che resti, è veramente fortissimo e lo dicevo anche prima che avesse quest’esplosione, quando era considerato un ragazzino".

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