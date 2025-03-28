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Berti: "Non mi aspettavo un De Gea così alla Fiorentina. Lui e Carnesecchi i migliori in Serie A"

L'ex portiere Gianluca Berti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha commentato così le prestazioni del portiere della Fiorentina, David De Gea. Queste le sue parole:"Non mi aspettavo un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2025 17:21
Berti: "Non mi aspettavo un De Gea così alla Fiorentina. Lui e Carnesecchi i migliori in Serie A" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'ex portiere Gianluca Berti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha commentato così le prestazioni del portiere della Fiorentina, David De Gea. Queste le sue parole:

"Non mi aspettavo un De Gea così alla Fiorentina. Sfido chiunque a pensare che un portiere, dopo un anno di inattività, possa arrivare per la prima volta in Italia e giocare a questi livelli. Bisogna riconoscergli il merito. Staccare la spina e poi riattaccarla non è affatto semplice, soprattutto per un portiere. Le sue qualità sono indiscutibili e a Firenze sembra aver trovato l'ambiente perfetto. Lui e Carnesecchi fino ad ora sono i migliori portieri della Serie A".

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