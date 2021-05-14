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Poggi, dt Venezia: "Maleh fa la differenza, è un professionista. Farà bene in Serie A l'anno prossimo"

Le parole del direttore dell'area tecnica del Venezia sul calciatore di proprietà della Fiorentina Maleh

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2021 16:16
Poggi, dt Venezia: "Maleh fa la differenza, è un professionista. Farà bene in Serie A l'anno prossimo" -
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Il direttore dell'area tecnica del Venezia Paolo Poggi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Youssef Maleh, calciatore della squadra veneta che nell'ultima finestra di mercato è stato acquistato dalla Fiorentina. Il suo commento:

"Maleh è uno dei calciatori fondamentali del Venezia. In questo finale di stagione sta facendo la differenza e già prima aveva mostrato le sue qualità. E' un giocatore incredibile che ha dimostrato grande professionalità pur sapendo che per la prossima stagione giocherà per la Fiorentina. Sono sicuro che Maleh farà bene il prossimo anno in Serie A".

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