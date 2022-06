Teotino consiglia Belotti: “Lascia Torino e vai alla Fiorentina. Restare in granata è un danno per tutti”

Il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro di Andrea Belotti, obiettivo di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Se Belotti andasse al Monza rimarrei sorpreso, perché ha la possibilità di andare a giocare in Europa con la Fiorentina. In ogni caso sarà bene per lui cambiare aria, dopo tanti anni a Torino. Questa storia non fa bene né a lui né al club granata: devono arrivare ad un divorzio”.